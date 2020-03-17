Umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi - ESKİŞEHİR
Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir'deki yurda yerleştirildi.
17.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:09
Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir 'deki yurda yerleştirildi.
Umre yapmak amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye 'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda yurda dönüş yapan 275 kişilik umre kafilesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'nda ilk kontrollerinin ardından Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Çevresinde de hijyen önemleri alınan yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.
Burada 14 gün süreyle misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliği'nce karşılanacağı bildirildi.
Umre yapmak amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye 'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda yurda dönüş yapan 275 kişilik umre kafilesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'nda ilk kontrollerinin ardından Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Çevresinde de hijyen önemleri alınan yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.
Burada 14 gün süreyle misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliği'nce karşılanacağı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi - ESKİŞEHİR
Etiketler : Suudi Arabistan, Eskişehir, Türkiye, Umre, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum