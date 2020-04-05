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Umreden dönen 337 kişiye, Konya'da 14 gün karantina

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 337 kişinin, uçakla Konya'ya getirilip, 14 günlük karantina için yurda yerleştirilmesine başlandı.

05.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:07
Umreden dönen 337 kişiye, Konya'da 14 gün karantina

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 337 kişinin, uçakla Konya 'ya getirilip, 14 günlük karantina için yurda yerleştirilmesine başlandı.

Şubat ayı sonlarında Suudi Arabistan'a umre için giden 362 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle dönemedi. Bir süredir ülkede tutulanlardan 337 kişi, bugün 3 kafile halinde uçakla Konya'ya getirilmeye başlandı. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, otobüslerle kalacakları Şems Tebriz-i KYK Kız Yurdu'na getirildi. Yurtta evli çiftler dışında tek kişi olarak odalarda kalacaklar, 14 gün karantinada tutulacak.  ?


Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Konya, Güncel
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