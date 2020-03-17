Menü
Haberler ›› Güncel ››Umreden dönen Kütahyalılar karantina sürecini evlerinde tamamlayacak - Güncel

Umreden dönen Kütahyalılar karantina sürecini evlerinde tamamlayacak

Kütahya'da, cumartesi gecesi umreden dönen 94 kişinin 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklarını bildirildi.

17.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:06
Umreden dönen Kütahyalılar karantina sürecini evlerinde tamamlayacak
Kütahya 'da, cumartesi gecesi umreden dönen 94 kişinin 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklarını bildirildi.

Zafer Bölgesel Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra sağlık ve polis ekipleri tarafından tek tek evlerinde ziyaret edilerek taahhütname imzalatıldı.

Yapılan kontrollerde umreden dönenlerde Korona virüsü belirtisinin bulunmadığı ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya, Polis, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi Güncel
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu