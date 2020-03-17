Umreden dönen vatandaşın gözünden karantina odası
Umre ziyaretinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Ankara'da bir yurtta karantinaya alınan vatandaşlardan birinin yurtta sağlanan imkanlara ilişkin çektiği video, sosyal medyada paylaşıldı.
17.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:14
Umre ziyaretinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Ankara 'da bir yurtta karantinaya alınan vatandaşlardan birinin yurtta sağlanan imkanlara ilişkin çektiği video, sosyal medyada paylaşıldı.
Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan 15 Mart'ta yurda dönen 6 bin civarında vatandaşın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı.
Vatandaşlar, karar doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Ankara ve Konya 'daki yurtlara yerleştirildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir yurda yerleştirilen vatandaşlardan biri, misafir edildikleri yurtta kendilerine sağlanan imkanlarla ilgili video çekti.
Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan vatandaş, "yurtlardaki şartların kötü olduğu"na ilişkin iddia ve video paylaşımlarına tepki gösterdi.
Videoyu, yakınları bu yurtlarda kalanların içlerinin rahat etmesi amacıyla çektiğini ifade eden vatandaş, kendilerine yeni nevresim takımları dağıtıldığını ve gıda malzemesi konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.
Yurtta barınma şartlarının "olumlu" olduğuna dikkati çeken vatandaş, sabretmenin önemini vurguladı.
Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan 15 Mart'ta yurda dönen 6 bin civarında vatandaşın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı.
Vatandaşlar, karar doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Ankara ve Konya 'daki yurtlara yerleştirildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir yurda yerleştirilen vatandaşlardan biri, misafir edildikleri yurtta kendilerine sağlanan imkanlarla ilgili video çekti.
Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan vatandaş, "yurtlardaki şartların kötü olduğu"na ilişkin iddia ve video paylaşımlarına tepki gösterdi.
Videoyu, yakınları bu yurtlarda kalanların içlerinin rahat etmesi amacıyla çektiğini ifade eden vatandaş, kendilerine yeni nevresim takımları dağıtıldığını ve gıda malzemesi konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.
Yurtta barınma şartlarının "olumlu" olduğuna dikkati çeken vatandaş, sabretmenin önemini vurguladı.
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Kaynak: AA
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