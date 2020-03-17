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Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı

Umre ziyareti sonrasında ülkeye dönen binlerce kişi, Bakanlık gözetiminde karantina altına alındı. Bu vatandaşlardan birisi, 14 gün geçirecekleri odayı videoya aldı. Videoyu çeken kişi anlatılanın aksine odalardaki imkanların gayet iyi olduğunu ifade etti.

17.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:42

Koronavirüs tedbirleri kapsamında umreden döndükten sonra Ankara Gölbaşı'ndaki öğrenci yurdunda karantinaya alınan umreci, sosyal medyada yurtların şartlarının kötü olduğunu anlatanların aksine imkanların iyi olduğunu anlattığı bir videoyu çekip paylaştı.

Umre ziyareti için Suudi Arabistan'dan 15 Mart'ta yurda dönen 6 bin civarında vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Vatandaşlar, bakanlıkların belirlediği noktalarda 14 gün kalacak.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Vatandaşlar, karar doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ait Ankara ve Konya 'daki yurtlara yerleştirildi.

ŞARTLARIN KÖTÜ OLDUĞU YALANLANDI

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir yurda yerleştirilen vatandaşlardan biri, misafir edildikleri yurtta kendilerine sağlanan imkanlarla ilgili video çekti. Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan vatandaş, "yurtlardaki şartların kötü olduğu"na ilişkin iddia ve video paylaşımlarına tepki gösterdi.

BARINMA ŞARTLARI 'OLUMLU' GÖRÜLDÜ

Videoyu, yakınları bu yurtlarda kalanların içlerinin rahat etmesi amacıyla çektiğini ifade eden vatandaş, kendilerine yeni nevresim takımları dağıtıldığını ve gıda malzemesi konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Yurtta barınma şartlarının "olumlu" olduğuna dikkati çeken vatandaş, sabretmenin önemini vurguladı.

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Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı

Kaynak: AA

Etiketler : Ankara, Konya, Umre, Güncel

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