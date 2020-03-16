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Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da gözlem altında tutulacakları yurtlara yerleştirilecek.

16.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:18
Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul 'da gözlem altında tutulacakları yurtlara yerleştirilecek.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirillecek.
Bu kapsamda İstanbul'daki 6 blok ve 3 bin 200 kapasiteli Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İETT'ye ait otobüslerle başka yurtlara nakledildi. Bazı öğrenciler de kendi evlerine gitti.
Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin de başka yurtlara nakledildiği öğrenildi.
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Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek

Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, İstanbul, Umre, Güncel

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