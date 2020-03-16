Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor (3)
Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.
16.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:06
Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri 'deki bir yurda getirildi.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor (3)
Etiketler : Suudi Arabistan, Kayseri, Umre, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak