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Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Umreden dönen vatandaşların kaldığı yurt Umreden dönenlerin sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesi KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

21.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:42
Umreden dönen vatandaşların kaldığı yurt
Umreden dönenlerin sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesi
KAYSERİ - Kayseri 'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
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Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Kayseri, Sağlık

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