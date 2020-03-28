Umreden dönen vatandaşlardan teşekkür
Kayseri'de umreden dönen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulmak için bir yurda yerleştirilen vatandaşlar belediye ve kurumlara alkışla teşekkür etti.
28.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:06
Kayseri 'de umreden dönen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulmak için bir yurda yerleştirilen vatandaşlar belediye ve kurumlara alkışla teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, umreden döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulmak için Hunat Hatun Yurdu'na yerleştirilen umreciler sosyal medya aracılığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara alkışlarla teşekkür etti.
Umreciler, hiç bir eksikleri olmadığını ve ülke için dua ettiklerini ifade etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, umreden döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulmak için Hunat Hatun Yurdu'na yerleştirilen umreciler sosyal medya aracılığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara alkışlarla teşekkür etti.
Umreciler, hiç bir eksikleri olmadığını ve ülke için dua ettiklerini ifade etti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Hunat Hatun, Kayseri, Güncel