Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Umreden dönen vatandaşlardan teşekkür

Kayseri'de umreden dönen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulmak için bir yurda yerleştirilen vatandaşlar belediye ve kurumlara alkışla teşekkür etti.

28.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:06
Umreden dönen vatandaşlardan teşekkür
Kayseri 'de umreden dönen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulmak için bir yurda yerleştirilen vatandaşlar belediye ve kurumlara alkışla teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, umreden döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulmak için Hunat Hatun Yurdu'na yerleştirilen umreciler sosyal medya aracılığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara alkışlarla teşekkür etti.
Umreciler, hiç bir eksikleri olmadığını ve ülke için dua ettiklerini ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Hunat Hatun, Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Umreden dönen vatandaşlardan teşekkür - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur’an ve kuş yemi götürdü Haberler
Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur'an ve kuş yemi götürdü
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Haberler
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Haberler
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:09: Malazgirt'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor - Haber 16:08: Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım - Haber 16:08: Trabzon İdare Kurulu Toplantısı - Haber 16:08: Keşan'da vatandaşlara steril mendil dağıtıldı - Haber 16:08: Arnavutköy'deki FRT Airlines Oteli'nden sağlık çalışanları ücretsiz kalabilecek - Haber 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Haberler 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber