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Umreden dönen vatandaşların yurtlara sevki sürüyor

Umreden dönen vatandaşların yurtlara sevki sürüyor.

15.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:31
Umreden dönen vatandaşların yurtlara sevki sürüyor Umreden dönen vatandaşların yurtlara sevki sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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