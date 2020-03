Umreden dönen vatandaşların yurtlarda karantinaya alınması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umre ziyaretinden dönen vatandaşların Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin " Koronavirüs (Kovid-19) ciddi bir salgın ve bununla ilgili mücadele hem zaruri bir takım durumları ortaya koymayı hem de bu zaruri kararları da acil bir şekilde zaman zaman almayı gerektiriyor." dedi.Kasapoğlu, Bakanlık merkezinde, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımız, yaklaşık 700 bin kişilik öğrenci kapasitesiyle ülkemizin tüm illerine ve pek çok ilçesine yayılmış yapısıyla hakikaten modern koşullarıyla çok önemli bir imkanı ortaya koyan bir yatırım." diye konuştu.KYK yurtlarının öncelikle öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılamaya yönelik ortaya konulmuş bir yatırım olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Bununla birlikte ihtiyaç halinde bu tür durumlarda vatandaşlarımız tarafından kullanılmaya da açık bir yatırım. Bu yapıların özellikle acil durumlarda ivedilikle aktif hale getirilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması noktasında da niteliklere sahip olduğunu ifade etmem lazım. Şunu da özellikle ifade etmek isterim, dünyanın hiçbir ülkesinde devletimizin sahip olduğu bu yurt imkanı söz konusu değil. Diğer ülkelerin bu tür imkanlara sahip olmamaların da sıkıntısını çektiğini de hep birlikte gözlemliyoruz. Sahip olduğumuz bu imkanlar hamdolsun ki nitelikli karantina koşullarını ortaya koyması açısından önemli bir imkan. Bu manada da yurtlarımızın ülkemizin bu önemli süreci atlatırken hamdolsun ki güzel bir fırsatı da ortaya koyduğunu, halkımız adına toplumumuzun tüm nüfusunun sağılığı adına önemli bir fırsatı da ortaya koyduğunu belirtmek istiyorum."Kasapoğlu, "Gerek yurt binalarımız gerek yurtlarımızın müştemilatlarının acil ve doğal afet koşulları için geçici olarak tahsis edilebileceği ve bu noktada imkanlarının olduğunu da gerek Bilim Kurulu'muzla gerek Sağlık Bakanlığı'mızla geçtiğimiz günlerde de konuştuk." ifadelerini kullandı.KYK yurtlarının en son Elazığ depreminde başta depremzedeler olmak üzere acil yardım ekiplerine, UMKE ekiplerine de ev sahipliği yaptığını belirten Kasapoğlu, "Koronavirüs (Kovid-19) ciddi bir salgın ve bununla ilgili mücadele hem zaruri bir takım durumları ortaya koymayı hem de bu zaruri kararları da acil bir şekilde zaman zaman almayı gerektiriyor. Dün gece biliyorsunuz umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili Bilim Kurulunun, Sağlık Bakanlığı'mızın bu yöndeki ihtiyacı söz konusu oldu." şeklinde konuştu.Kasapoğlu, "Bu manada da başta Ankara'daki yurtlarımız olmak üzere Konya'daki yurtlarımızla birlikte öğrencilerimizin, zaten tatil olması hasebiyle 300 bine yakın öğrencimiz evlerine gitti. Bir kısmı da gitme aşamasında, mevcut müsait olan yurtlarımıza da bu misafirlerimizi alma durumuyla bir çalışmayı başlattık." dedi."Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Yurtlarımızda bu sürede kalmayan öğrencilerimizi izin kapsamının dışında tuttuk, malum 75 gün izinleri var onun haricinde tutuyoruz. Yine kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz, ücret ödeyenler bazen soruyorlar, onların da ücretlerini yarından itibaren iade etmeye başlayacağız. Bu vesileyle ben özellikle dün akşam fedakarlıkla bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayan çok değerli genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Gün birlik olma, beraber olma günü. Gençlerimizin gösterdiği duyarlılık ve özveri her zamanki gibi tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Misafirlerimizi ağırladıktan sonra yurtlarımızı tıpkı bugüne kadar olduğu gibi en hijyenik koşullarda en steril şekilde gençlerimize teslim edeceğiz. Hiç unutmamak gerekiyor ki bu uygulama tüm toplumun sağlığı için. Gençlerimizin de umreden dönen vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımızın da herkesin sağlığını koruma amacıyla yapılan bir uygulama. İnşallah Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muzun koordinasyonuyla bu süreci de atlatacağız.""10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda misafir edilebilecek"Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki tüm koşulların en güzel şekilde sağlandığını vurgulayarak, "Bu çerçevede de nitelikli karantina imkanı olması hasebiyle bu yurtlarımızın her daim milletimizin hizmetinde olduğunu ifade etmek istiyorum. 5 bin 392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4 bin 900 vatandaşımız da Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda misafir edilebilecek. İnşallah 14 günlük izolasyon süresini de hayırlısıyla atlatacaklar." şeklinde konuştu.Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Çok anlamlı bir eş güdüm ve koordinasyon var. Sosyal medya kullanımında da dikkatli olalım. Hiçbir dezenformasyon ve spekülasyona ödün vermeksizin bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başta gençlerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun diyorum. Bakanlık olarak gençlerimiz için sporcularımız için 7/24 her şekilde hizmet vermeye, diğer bakanlıklarımızla birlikte bu süreci koordinasyonla geçirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Karantina sürecini Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muzun liderliğinde gerçekleştiriyoruz. Yurtlarımızı tamamıyla onlara teslim ediyoruz. Onların belirleyeceği standartlar çerçevesinde tüm imkanlarımızı seferber etmeye gayret göstereceğiz. Önemli olan toplumun sağlığı. Bu anlamda toplum olarak birbiri için hiçbir özveriden kaçınmayan bir milletiz. Bu manada örnek bir milletiz. Ben gençlerimizin bu anlamdaki özverisine de ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA