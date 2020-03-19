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Umreden dönen vatandaşta korona virüsü tespit edildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde umreden dönmesinin ardından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

19.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:15
Umreden dönen vatandaşta korona virüsü tespit edildi
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde umreden dönmesinin ardından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, umre ziyareti sonrası Tosya ilçesine gelen 60 yaşındaki erkek hasta, bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede gözetim altına alınan hastanın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

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