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Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kastamonu'da, umre ziyaretinden dönmesinin ardından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

19.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:52

Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde umreden dönmesinin ardından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Umre ziyareti sonrası Tosya ilçesine gelen 60 yaşındaki erkek hasta, bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede gözetim altına alınan hastanın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı konuşmada, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

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Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: İHA

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Kastamonu'da umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler : Kastamonu, Tosya, Güncel

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