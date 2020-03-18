Menü
Haberler››Güncel››Umreden dönen ve 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı - Güncel

Umreden dönen ve 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı

BURSA'da koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken, uyarılara rağmen yurt dışından gelerek 14 gün kuralına uymayan 1 kişi gözlem altına alındı.

18.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:14
Umreden dönen ve 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı

BURSA'da koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken, uyarılara rağmen yurt dışından gelerek 14 gün kuralına uymayan 1 kişi gözlem altına alındı.

Umreden 10 gün önce Bursa'ya gelen 76 yaşındaki adı açıklanmayan bir vatandaş, 14 gün kuralına uymayarak, günlük işlerini karşılamak üzere çarşıya çıktı. Durumu gören komşuları, vatandaşı evden dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen, umrecinin ertesi gün de dışarı çıktığını gören komşuları, bu kez emniyet ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri, Hıfzısıhha Kanunu'nun 284. maddesi uyarınca vatandaşı zorunlu gözlem altına aldı. Daha önce de yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmayan kişinin koronavirüs kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Güncel
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Loading