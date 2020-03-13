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Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Bursa'da, iki hafta önce umreden dönen, ökrüsük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran yaşlı kadın, yeni tip koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Yaşlı kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.

13.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:04

Bursa 'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, koronavirüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.

TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI 5'E ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki görülen koronavirüs vaka sayısının 5'e yükseldiğini ve vakaların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

"5 VAKA BİRBİRİYLE BAĞLANTILI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, koronavirüs zirvesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, burada yaptığı açıklamada "İlk iki vakamızın belirli bir odağı var, 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek isterim. 5 vakanın tamamı doğrudan birbiri ile bağlantılı" ifadelerini kullandı.

Koca, "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

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Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

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