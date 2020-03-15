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Umreden dönen yolcular Konya'daki yurtlarda gözlem altına alınıyor

Umreden dönen yolcular Konya'daki yurtlarda gözlem altına alınıyor Umreden gelen ve korona virüs sebebiyle 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

15.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:18
Umreden dönen yolcular Konya 'daki yurtlarda gözlem altına alınıyor
KONYA - Umreden gelen ve korona virüs sebebiyle 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan'dan umreden vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri yer ihtiyacı ortaya çıkmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Konya'daki bazı yurtları vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirdi. Bu kapsamda Suudi Arabistan'dan umreden dönenlere uçaklarla Konya Havaalanına inmeye başladı. Havaalanından otobüslere bindirilen vatandaşlar 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurtlarına yerleştiriliyor.
Konya'da Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdunda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdunda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi gözlem altına alınacak. Umreden dönen yolcular Konya'daki yurtlarda gözlem altına alınıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Suudi Arabistan, Konya, 3. Sayfa

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