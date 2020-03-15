Umreden dönenler öğrenci yurtlarında karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
15.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti Açıklaması
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com
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