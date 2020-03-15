Menü
Haberler ›› Dünya ››Umreden dönenler öğrenci yurtlarında karantinaya alındı - Haberler

Umreden dönenler öğrenci yurtlarında karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

15.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:18
Umreden dönenler öğrenci yurtlarında karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti Açıklaması
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Haberler
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Haberler
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Haberler
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Haberler
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü