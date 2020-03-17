Umreden dönenlerin başkentteki karantina süreci devam ediyor
Umreden getirilen 3 bin 500 Türk vatandaşının Ankara'da bulunan KYK yurtlarındaki karantinaları sürüyor.
17.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:58
Umreden getirilen 3 bin 500 Türk vatandaşının Ankara 'da bulunan KYK yurtlarındaki karantinaları sürüyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona Virüs' salgını sonrasında Türkiye 'de alınan 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde, umrede bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinde başlatılan karantinanın 3'üncü gününde Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KYK yurtlarının etrafında geniş güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı. Türk vatandaşlarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlardaki karantinalarının üçüncü gününde süreç devam ederken, maskeli ve eldivenli polis ekipleri yurda giriş ve çıkışları kontrol ediyor.
"Süreçte kimseyle yüz yüze görüşe izin verilmiyor"
'Korona Virüs' tedbirleri kapsamında, Türkiye'ye döner dönmez Esenboğa Havaalanında yapılan ilk kontrollerin ardından belediye otobüsleriyle KYK yurtlarına götürülerek karantinaya alınan vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecinde yüz yüze hiçbir ziyaretçiyle görüşemiyor. - ANKARA
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona Virüs' salgını sonrasında Türkiye 'de alınan 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde, umrede bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinde başlatılan karantinanın 3'üncü gününde Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KYK yurtlarının etrafında geniş güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı. Türk vatandaşlarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlardaki karantinalarının üçüncü gününde süreç devam ederken, maskeli ve eldivenli polis ekipleri yurda giriş ve çıkışları kontrol ediyor.
"Süreçte kimseyle yüz yüze görüşe izin verilmiyor"
'Korona Virüs' tedbirleri kapsamında, Türkiye'ye döner dönmez Esenboğa Havaalanında yapılan ilk kontrollerin ardından belediye otobüsleriyle KYK yurtlarına götürülerek karantinaya alınan vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecinde yüz yüze hiçbir ziyaretçiyle görüşemiyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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