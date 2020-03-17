Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü (2)
YAKINLARI, YİYECEK VE KIYAFET GETİRDİKonya'da, umreden dönenlerin 2 yurtta gözlem altında tutulması devam ediyor.
17.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:06
YAKINLARI, YİYECEK VE KIYAFET GETİRDİ
Konya 'da, umreden dönenlerin 2 yurtta gözlem altında tutulması devam ediyor. Gözlem altında olanların bazı yakınları ise yiyecek ve kıyafet getirdi. Getirilen eşyalar görevliler tarafından yurttaki sahiplerine teslim edildi. Bazıları eşyaları bıraktığı sırada, yurttaki yakınlarını görünce el sallayarak selamlaştı.?
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu