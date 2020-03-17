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Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü (2)

YAKINLARI, YİYECEK VE KIYAFET GETİRDİKonya'da, umreden dönenlerin 2 yurtta gözlem altında tutulması devam ediyor.

17.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:06
Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü (2)

YAKINLARI, YİYECEK VE KIYAFET GETİRDİ

Konya 'da, umreden dönenlerin 2 yurtta gözlem altında tutulması devam ediyor. Gözlem altında olanların bazı yakınları ise yiyecek ve kıyafet getirdi. Getirilen eşyalar görevliler tarafından yurttaki sahiplerine teslim edildi.  Bazıları eşyaları bıraktığı sırada, yurttaki yakınlarını görünce el sallayarak selamlaştı.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Konya, Güncel

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