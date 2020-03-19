Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günü - Güncel

Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 5'inci günlerini geçiriyor.

19.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:22
Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye 'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya 'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 5'inci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından  Konya'da  2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

TELEFONLA SOHBET ETTİLER

Karantinada kalanların yakınları yurt önüne gelerek yakınlarıyla  cep telefonuyla konuştu. Afyonkarahisar'dan geldiğini belirten ve karantinada babası ile birlikte akrabalarının olduğunu belirten Mehmet Badak, "İçerde babam ve akrabalarım var. Biz Afyonkarahisar'dan geldik. İhtiyaçlarını getirdik. Telefonla konuşuyoruz. Çok şükür durumları gayet iyi"dedi.

Badak, pencerede kendisini bekleyen babasına el sallayarak yurt önünden ayrıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Suudi Arabistan, Türkiye, Konya, Umre, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Güncel
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Güncel
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading