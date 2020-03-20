Umreden dönenlerin karantinada 6'ncı günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 6'ncı günlerini geçiriyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan aile hekiminin, yurtta kalan yakınına, tansiyon ilaçlarını kargoyla ulaştırdığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenlerin karantina altında 6'ncı günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Yurtlarda kalanların bazıları, odalarının pencerelerinden dışarı bakarken, bazıları da yakınları tarafından gönderilen yiyecekleri yine pencere kenarlarında muhafaza ediyor. Aileler tarafından getirilen kıyafet ve giyecekler, görevliler tarafından alınıp, yurtta kalanlara teslim ediliyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan aile hekiminin, yurtta kalan yakınına, tansiyon ilaçlarını kargo ile yolladığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA