Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye 'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya 'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 8'inci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler, karantina altında 8'inci günlerini geçirirken bazıları, odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesinde hava alıyor. Polis ekipleri ise yurt önünde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA