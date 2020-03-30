Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme
UMRE dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan 252 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktı.
30.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:56
UMRE dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında Kayseri 'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan 252 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine tahliyeler 1 hafta ertelendi.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 16 Mart'ta umreden Kayseri'ye gelen 252 kişi Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin bugün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan testler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu nedenle umrecilerin tahliyesi durduruldu. Umrecilerin 1 hafta daha yurtta kalacağı öğrenildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Talas, Umre, Güncel