Umreden dönüp karantina süresi dolanların, evlerine gönderilmesi bekleniyor (2)
BUGÜN YAPILACAK TAHLİYE ERTELENDİ Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.
29.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:28
BUGÜN YAPILACAK TAHLİYE ERTELENDİ
Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya 'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Suudi Arabistan, Konya, Umre, Güncel