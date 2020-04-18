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Umreden dönüşte Çorum'da karantinaya alınanlar duygularını dile getirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Çorum'da yurtlarda gözlem altına alınanlar, karantina şartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

18.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:42
Umreden dönüşte Çorum'da karantinaya alınanlar duygularını dile getirdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye 'ye getirilerek Çorum 'da yurtlarda gözlem altına alınanlar, karantina şartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Umre ziyareti için kutsal topraklara gidenler ile bu ülkede çalışan işçilerden oluşan 314 Türk vatandaşı, Kovid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'daki 21 günlük karantinanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Türk Hava Yolları'na ait uçakla 14 Nisan'da Samsun 'a getirildi.
Samsun'dan otobüslerle Çorum'a taşınan 314 kişi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda karantinaya alındı.
İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlar, sık sık camlara çıkıp birbirleriyle ve personelle sohbet edip karantina günlerini eğlenceli hale getiriyor.
Yurtta kalanlara, Çorum Belediyesi tarafından leblebi ve kitap hediye edildi.
Ailesiyle yurtta kalan Hatice Kübra Aysabar'ın 8'inci doğum günü de görevlilerin yaptığı sürpriz organizasyonla pasta kesilerek kutlandı.
"Büyük endişelerle çıktığımız yolculuk farklı bir serüvene dönüştü"
Yurtta karantinada bulunanlardan Hulusi Aysabar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mekke'den ayrılmanın hüznünü yaşarken, Türkiye'ye dönerken gördükleri karşısında mutlu olduklarını söyledi.
Türkiye'ye dönüşle ilgili nasıl bir süreç yaşayacaklarını merak ettiklerini anlatan Aysabar, "Mekke'den Başkonsolosluğun ayarladığı araçlarla hiçbir sorun yaşamadan Cidde Havalimanı'na geldik. Bizleri burada THY'nin üst düzey yöneticileri karşıladı. Uçağımız Samsun'a indiğinde yolcudan fazla apronda görevli insan vardı." dedi.
"Devletimiz gerçekten büyük ve yüce bir devlet. Halkına karşı çokça şefkatli ve merhametli olduğuna bizzat şahitlik ettik." ifadesini kullanan Aysabar, şunları kaydetti:
"Çorum'daki yurda geldiğimizde de Samsun'da karşılaştığımız manzaraya benzer organizasyonla karşılandık. Bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilerek odalara alındık. Odalar geniş, her türlü kişisel ve temel ihtiyaç düşünülerek hazırlanmış. Yatak ve mobilyalar gayet konforlu, odalarımızda internet var. Açıkçası kendimizi otele gelmiş gibi hissettik.
22 yıl önce üniversitede okurken kaldığım devlet yurdunu hatırladım da şimdiki şartlarla kıyaslamak mümkün değil. Hizmet eden insanlar da gayet nazik ve duyarlı davranıyor. Büyük endişelerle çıktığımız yolculuk farklı bir serüvene dönüştü. Bu ortamı bizlere sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Allah razı olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun ve zeval görmesin."
Umre organizasyonu yapan bir firmanın yöneticisi Sadık Yılmaz da koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tüm uçuşların durdurulması nedeniyle Türkiye'ye nasıl döneceklerini düşünürken devletin gönderdiği uçaklarla vatana dönmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Yılmaz, gerek Türkiye'ye dönüş sürecinde gerek Çorum'daki karantina günlerinde hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını dile getirdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise Çorum'da misafir ettikleri vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için iş birliği içinde gayret gösterdiklerini, sürecin sorunsuz devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, Samsun, Çorum, Güncel
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