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Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı

Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı Niğde'de Umre'den gelen bir kişi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı.

18.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:36
Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı
Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı
NİĞDE - Niğde'de Umre'den gelen bir kişi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı.
1 hafta önce Umre'den gelen 40 yaşında bir kişi, burun akıntısı başlayınca durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri özel kıyafetlerle giderek hastayı evinden alarak ambulansla hastaneye getirdi. Hasta, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı.
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Kaynak: İHA

Etiketler : Ömer Halisdemir, Niğde, Umre, Sağlık

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