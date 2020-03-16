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Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında

Umre ibadetini yaparak yurda dönen 315 kişilik kafile, Konya'ya iniş yaptıktan sonra Kayseri'ye gönderilerek koronavirüs kapsamında alınan önlemler nedeniyle gözlem altına alındı.

16.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:30

Türkiye'de görülen koronavirüs vakası 18'e ulaşırken, dün umreden dönen vatandaşlarımız acilen karantina altına alındı. Ankara ve Konya 'da karantina alınan vatandaşlardan 315 kişilik kafile Kayseri 'ye gönderilerek gözlem altına alındı.

KONTROLLER YAPILDI

Kafile havaalanına iniş yapmadan önce sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere çadırlar kurularak özel kıyafetler giyildi. Kontrolden geçen kafilenin ulaşımı için de otobüsler hazır olarak bekletildi.

YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu havaalanında sağlık kontrolünden geçen 315 kişilik kafile, otobüslerle daha önceden boşaltılan ve karantina alanı yapılan Hunat Hatun Kız Yurduna sevk edildi. Karantina alanına götürülen vatandaşların bazıları kameralara el sallayarak poz verdi.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

İçerisinde güvenlik önlemleri alınmış olan yurda sevk edilen kafile, otobüslerden indikten sonra yeniden sağlık kontrollerinden geçti. Odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük gözlem sürecine alındı.

10 BİN 330 KARANTİNADA

Umre ziyaretinden dönen bir vatandaşta koronavirüs tespit edilmesinin ardından, umreden dönen 10 bin 330 vatandaşımız karantina altına alındı. Karantina altına alınan vatandaşlarımız Ankara, Konya ve Kayseri'de gözlem altında tutulacak.

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Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Konya, Umre, Sağlık, Dünya, Güncel

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