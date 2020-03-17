Umreden gelen vatandaşlar izole edildi
Umreden gelen ve korona şüphesi taşıyabilme ihtimali olan vatandaşlar, Eskişehir'de bulunan Gündüzalp yurduna yerleştirilerek izole edildi.
17.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:14
Umreden gelen ve korona şüphesi taşıyabilme ihtimali olan vatandaşlar, Eskişehir 'de bulunan Gündüzalp yurduna yerleştirilerek izole edildi.
Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsün Türkiye 'de yayılmaması için önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Korona virüsün yayılmaması için yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Umreden gelen ve Uşak'a giden 300 vatandaş sabah saatlerinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına indi. Vatandaşlar, burada bekleyen belediye otobüsleriyle, daha önceden boşaltılan ve gerekli önlemlerin alındığı KYK'ya bağlı Gündüzalp Yurduna getirildi. Polis gözetiminde sırayla otobüslerden indirilen ve gerekli önlemler alınarak yurda yerleştiren vatandaşlar, 14 gün boyunca izole edilerek gerekli testler yapılması için burada bekletileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsün Türkiye 'de yayılmaması için önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Korona virüsün yayılmaması için yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Umreden gelen ve Uşak'a giden 300 vatandaş sabah saatlerinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına indi. Vatandaşlar, burada bekleyen belediye otobüsleriyle, daha önceden boşaltılan ve gerekli önlemlerin alındığı KYK'ya bağlı Gündüzalp Yurduna getirildi. Polis gözetiminde sırayla otobüslerden indirilen ve gerekli önlemler alınarak yurda yerleştiren vatandaşlar, 14 gün boyunca izole edilerek gerekli testler yapılması için burada bekletileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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