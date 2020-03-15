Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3)
ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTIAnkara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, umreden dönenlerin büyük oranda yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.
15.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:21
ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, umreden dönenlerin büyük oranda yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Vali Şahin, "Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden; kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Twitter, Güncel
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