Menü
Haberler ›› Güncel ››Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı - Güncel

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (2)UMREDEN DÖNÜŞLER SÜRÜYORUmre amacıyla bulundukları Suudi Arabistan'dan dönenlerin taşındığı uçakların Esenboğa Havalimanı'na inişi devam ediyor.

15.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:48
Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (2)
UMREDEN DÖNÜŞLER SÜRÜYOR
Umre amacıyla bulundukları Suudi Arabistan'dan dönenlerin taşındığı uçakların Esenboğa Havalimanı'na inişi devam ediyor. Uçaktaki yolculara koronavirüse karşı sağlık taraması yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsleriyle Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara götürüldü. Yolculuk sırasında bu kişilerin maske taktıkları görüldü. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan yolcuların hastanelerde tedaviye alınması için havaalanı girişinde çok sayıda ambulans bekletildi. Umre yolcular, özel olarak hazırlanan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.
Öte yandan umreden dönenlerin karantina altına alındığı Ankara Üniversitesi 50'nci Yıl Yerleşkesi'nde ise hareketlilik sürüyor. Toplam 5 bin 392 kişi kapasiteli 3 yurda umreden dönenlerin otobüslerle gelişi devam etti. Yurt çevresinde trafik polislerinin de görev aldığı görüldü. Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler : Esenboğa Havalimanı, Suudi Arabistan, Umre, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Bakan Koca, Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı