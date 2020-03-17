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Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi

Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüste en önemli riskin umre ziyaretinden dönen kişiler olduğunu ve umreden kendi tuttukları otobüsle dönen 28 kişinin haber alınması üzerine Konya ve Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

17.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:20

Umreden kendi tuttukları otobüsle Erzurum 'a dönmeye çalışan 28 kişi haber alınması üzerine Konya ve Ankara 'ya gönderildi.

Eruzurum Valisi Oktay Memiş, Palandöken Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatmasıyla göçmen hareketliliğinin azaldığını söyledi.

"OTOBÜSLERDE KAÇAK GÖÇMEN TESPİT EDEMEZ OLDUK"

Jandarma, emniyet ve diğer ilgili birimlerden kaçak göçmen girişleriyle ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Memiş, "Şu ana kadar tespit edilmiş sınır girişi yok. Vatandaş da artık çok duyarlı, neredeyse bizden daha fazla buna duyarlı hale geldi. Çünkü risk teşkil ediyorlar. Otobüslerde kaçak göçmen tespit edemez olduk. Bu bizim açımızdan iyi bir haber. 9. Kolordu Komutanlığı tüm sınır hattını sınırda yığılmaları kontrol altında tuttuğu için kontrol var."

Memiş, umre ziyaretine gayri resmi yollardan gidip dönen kişiler olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, bunların tespiti ve 14 günlük gözetime alınması konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.

"UMREDEN KENDİ TUTTUKLARI OTOBÜSLE DÖNEN 28 KİŞİYİ ÖĞRENİNCE ANKARA VE KONYA'YA YÖNLENDİRDİK"

Umre ziyaretinden dönen vatandaşların mutlaka gözetim altında tutulmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:"En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum'a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara'ya yönlendirdik. Erzurum'a gelmelerine müsaade etmedik. Kaçak şekilde gelenler olduğunu da biliyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsin. Bu vatandaşların mutlaka karantina altına alınması lazım. Bunu marifet zannetmesinler, gelsinler onları 14 gün gözlem altında tutalım, testlerini yapalım. Riskli olduğunu tespit ettiğimizde hemen karantinaya almak durumundayız. Göçmenler önemli ama onlardan daha önemlisi umre dönüşünde bulunan vatandaşlarımız. Toplu gelişlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bakanlığın uygulaması bu yönde."

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NE OLMUŞTU?

Türkiye'de de koronavirüsün tespit edilmesinin ardından risk grubunda değerlendirilen yaklaşık 10 bin umrec Türkiye'ye dönüşte Ankara ve Konya'daki KYK yurtlarında karantinaya alınmıştı.

Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Ankara, Konya, Umre, Güncel

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