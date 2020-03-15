Umreden yeni dönen vatandaşlara çağrı
Sağlık Bakanı Koca, umreden yeni dönen vatandaşlara 14 gün kuralına uymaları çağrısında bulundu.
15.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:04
Sağlık Bakanı Koca, umreden yeni dönen vatandaşlara 14 gün kuralına uymaları çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : fahrettin koca, Ekonomi
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