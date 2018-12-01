Umsca, Nafta'dan Çok Daha İyi"

ABD
Başkanı Donald Trump
, Meksika
ve Kanada
ile ortak imzalanan USMCA Anlaşması hakkında iyi eleştiriler vurgulayarak, "UMSCA, NAFTA'dan çok daha iyi" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerine geçen ABD-Meksika-Kanada arasında imzalanan USMCA Anlaşması'na dair açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "USMCA hakkında harika yorumlar alıyorum. NAFTA'dan çok daha iyi" diye konuştu. UMSCA Anlaşması, G20 Liderler Zirvesi için Arjantin
'e gelen Trump, Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından bu akşam imzalandı.
(İHA)
Kanada,Meksika,Amerika Birleşik Devletleri,Donald Trump
01 Aralık 2018 Cumartesi 00:01