Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde, çocuk işçiliğiyle mücadele ve göçmen çocukların hayata uyumunu sağlamak amacıyla "Umuda Göçen Kuşlar" projesi hayata geçirildi.
Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklenen çocuklar, Kulak Mesire alanındaki geri dönüşüm oyuncak atölye çalışmasında buluştu.
Çocuklar geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak tasarladı.
Atölye çalışmalarına katılan Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların kaynaşmasını, akranlarıyla eşit fırsatlara kavuşmasını sağlamak istediklerini söyledi.
Onları, kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak, sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçladıklarını aktaran Dolu, "Çocukların günlük rutinlerinin dışarısına çıkmasını sağlamak, aktiviteler sonucu öz güven gelişimini, dikkat ve el becerisini gelişiminin artmasını istiyoruz. Amacımız, maddi yoksunluk nedeniyle ailesi tarafından çalıştırılan çocukların sosyal, kültürel ve sportif açıdan kendilerini geliştirmelerine fırsat vermek ve çocuk işçiliğinin önüne geçmek." diye konuştu.
Dolu, projenin ikinci ayağının 15-16 Aralık
'ta Bodrum
'da gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Etkinlikte, çocuk işçiliği, mahremiyet eğitimi, tanışma oyunları, en iyi tasarım ve resim yarışmasının yapıldığını belirten Kaymakam Dolu, proje sonunda ortaya çıkan eserlerin Köyceğiz'de oluşturulacak bir müzede sergilenmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.
Muğla,Köyceğiz
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:49