Umuda yolculuğun en acı yüzü mülteci çocuklar
Umuda yolculuğun en acı yüzü mülteci çocuklar 'Tampon' bölgenin al yanaklı masum melekleri 'Umut' yolculuğunun al yanaklı masum melekleri.
10.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:10
Umuda yolculuğun en acı yüzü mülteci çocuklar 'Tampon' bölgenin al yanaklı masum melekleri
EDİRNE - 'Umut' yolculuğunun al yanaklı masum melekleri. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor. Edirne 'ye akın eden binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürerken, 'umut' yolculuğunun masum melekleri, her şeye rağmen çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Bir yanda biber gazları bir yanda silah sesleri arasında, hiçbir şeyden habersiz çeşitli oyunlarla oradan oraya koşturan çocuklar, acıktıklarında ise yine her zaman olduğu gibi annelerinin yolunu tutuyor.
EDİRNE - 'Umut' yolculuğunun al yanaklı masum melekleri. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor. Edirne 'ye akın eden binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürerken, 'umut' yolculuğunun masum melekleri, her şeye rağmen çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Bir yanda biber gazları bir yanda silah sesleri arasında, hiçbir şeyden habersiz çeşitli oyunlarla oradan oraya koşturan çocuklar, acıktıklarında ise yine her zaman olduğu gibi annelerinin yolunu tutuyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Umuda yolculuğun en acı yüzü mülteci çocuklar
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