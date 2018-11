Umudun Öyküsü; Serkan Uman

27 Kasım 2018 Salı 11:30



1989 yılında Van'da 7 buçuk aylık prematüre olarak dünyaya gelen ve Serebral Palsi Distoni hastalığına sahip olan Serkan Uman, hayat mücadelesiyle herkese umut aşıladı.'Bu çocuk okusa ne olur' denerek eğitim hakkı elinden alınmaya çalışan Serkan Uman, şimdi bir kitap yazarı oldu. Serkan, beyin felciyle doğmasına rağmen önündeki tüm engelleri aşıp, eline kalem kağıt almadan kendi imkanları ile okumayı öğrendi. Açık öğretimi bitirdi ve üstüne birde tek eli ile 'Herşeye Rağmen Yaşam' adında kitap yazdı. Serkan'ın tek hedefi engeller nedeniyle okula gidemeyen arkadaşlarına örnek olmak.Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin hayatıma ciddi katkısı olduUman, "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin benim hayatıma o kadar çok katkısı ve faydası oldu ki anlatamam. 2008 yılından beri dernekte Basın ve Protokol Asistanı olarak görev yapıyorum. Çalışabilmek ve üretebilmenin keyfini TOFD sayesinde öğrendim. Tabi ki İlk başlarda biraz zorluk çektiğim zamanlar oldu hatta kendi kendime "acaba yapabilir miyim?" Diye sorduğum zamanlar oluyordu. Ama bu zorlukları verilen desteklerle, kendi içimde aştıktan sonra, işimi o kadar çok sevdim ki, artık böyle bir yerde çalıştığım için kendimi şanslı görüyorum" dedi.Neden bir kitap yazma gereği duydu?Uman, "Hayata gözlerimi açtığım günden beri hep bir yaşam mücadelesi içerisindeydim ve yaşamım boyunca da bıkmadan, usanmadan bu mücadeleyi sürdürdüm. Bu, elbette ki kolay bir şey değil, her şeye rağmen yaşama sevincini yitirmemek ve hayatın güzelliklerini göstermek benim çıkış noktamdı. Bir gün oturuyordum aklıma bir fikir geldi. "Ben bir kitap yazabilir miyim? " Diye düşündüm." Hayatımı ve engellilerin sorunlarını, sıkıntılarını ve problemlerini yazarsam, benimle aynı sıkıntıları yaşayan insanlara örnek olabilir miyim" diye sordum kendi kendime ve bu konuda," neden olmasın ki "dedim içimden ve hikayeyi yazmaya böyle başladım. Ayrıca engelliler isterlerse ve fırsat verilirse yapamayacakları hiçbir şeyin de olamayacağını düşünüyorum. Beni hayata bağlayan en önemli unsur tabii ki ailem ve çevremdeki insanlardır. Ailem beni doğduğum günden, bugüne kadar hep desteklemişlerdir ve benim arkamda hep olmuşlardır. Bu nedenle onlara sonsuz minnet borçluyum" dedi."Akülü tekerlekli sandalye, bedensel engellilerin, eli ve ayağıdır diyebilirim" diyen Serkan Uman, "Bizler sandalyelerimiz sayesinde okula, iş yerine gidebiliyor ve sosyal yaşamımız için gerekli ihtiyaçlarımızı, kimsenin yardımı olmadan karşılayabiliyoruz. Ben akülü tekerlekli sandalyemi aldığım gün, sandalyemin aküsü bitene kadar dışarıda gezmiştim. Hani bir bebek yürüdüğü zaman nereye gideceğini bilemez ya, işte ben de o anda ki sevinçle her yere ulaşmak istemiştim. Bana normal bir otomobil verselerdi bu kadar sevinemezdim. Akülü tekerlekli sandalyemi aldığım günden bu yana hayatım o kadar çok değişti ki anlatamam, çeşitli kurslara gittim, eğitimime kaldığım yerden devam ettim, en önlemlisi bir işe başladım. Şimdi her gün işime gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.Belediyelerin engellilere yapılması gerekenlerUman, belediyelerin engellilere daha iyi nasıl hizmet nasıl hizmet vermesi konusunda şunları söyledi: "İl ve İlçe Belediyelerin en başta ulaşım sorunlarını çözmelidirler. Her İl ve ilçe Belediyelerin de mutlaka özel tertibatlı engelli araçları olmalıdır. Bu araçlar özellikle bedensel engelliler için çok önemli ve çok gereklidir. Tekerlekli sandalye kullanan engelliler için bir yerden bir yere gidip gelmesi gerçekten çok zor. Çünkü toplu taşıma araçları kullanmak engelliler için zor ayrıca tekerlekli sandalye kullanan engelliler için de apayrı bir zor. Her belediyelerde bu araçlardan olursa eğer hem engelliler çok rahat eder hem de belediyelerin göstermiş olduğu duyarlılık bir kez daha belli olur. Ben bu konuda bir belediyeye teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekten bu konuda çok duyarlı ve çok güzel hizmet vermektedir. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve bu konuda duyarlı olan diğer belediyelere de teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca buradan bütün belediyelere seslenmek istiyorum lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum.""Her belediyede bir engelli çalışmalı"Bütün İl ve İlçe Belediyelerinde mutlaka üst düzeyde bir engelli çalışmasının daha iyi olacağına inandığını vurgulayan Uman, "Çünkü engellilerin nasıl ve nerelerde zorluk çektiklerini engelliden başkası bilemez. Her ne kadar engelli kişilere yakın ve duyarlı olsalar bile engelli kişi kadar anlamak kolay değildir. O nedenle her belediyelerde çalışan engelli olursa onun düşüncesini fikrini alarak projeler yapılırsa eminim daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu."Hayal ettiğim en büyük dileğim üst düzey yerlerde çalışmak"Uman, hayalleriyle ilgili şunları dile getirdi: "Benim hayalimde hep bir üst düzey yerlerde çalışmak vardı. Çünkü bir engelli birey olarak engellilerin sesi olmaktı. 2019'da yapılacak olan yerel seçimler de Ak Parti den bana büyük bir sürpriz geldi. Bahçelievler İlçe Belediye Meclis Üyeliği için bir teklif geldi. Bende hiç beklemediğim bu teklifi duyunca açıkçası çok sevindim. Çünkü hem hayalimde böyle bir şey vardı hem de yaşadığım güzel ülkeme, ilçeme hatta en önemlisi engelli bireylere hizmet edip onlara yol gösteriyor olmak projeler üretip onları dışarıya çıkarıp hayatın içinde bende varım diyebilmeleri kadar güzel bir şey var mı? Ben en büyük isteğim Bahçelievler ilçesini engelsiz bir ilçe yapabilirsem dünyalar benim olur. Engelsiz bir yaşam dileğiyle." - İSTANBUL