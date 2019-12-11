Haberler » Güncel » 'Umudun Toprağı' belgeseline ödül - Haber

"Umudun Toprağı" belgeseline ödül

Erzurum Kongresi'nin 100.yılı nedeniyle Valilik ve TRT'nin ortak hazırladığı "Umudun Toprağı" isimli belgesel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2019 Sedat Simavi Ödüllerinde, 'En İyi Belgesel' ödülünü aldı.

11.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:20
Erzurum Kongresi'nin 100.yılı nedeniyle Valilik ve TRT'nin ortak hazırladığı "Umudun Toprağı" isimli belgesel, Gazeteciler Cemiyeti 2019 Sedat Simavi Ödüllerinde, 'En İyi Belgesel' ödülünü aldı.
Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünde TRT tarafından hazırlanan belgesel Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasının anlatılıyor.
Türk milletinin var olma mücadelesindeki kararlılığını gösterdiği ve tarihi kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" kararının sahnelendiği belgesel, birincilik veren jüri kadar izleyenlerin de büyük beğenisini topladı.
Yapımcılığını Emine Moğul, Yönetmenliğini Fatma Neslihan Semerci'nin yaptığı belgesel aynı zamanda 7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde de finale kaldı.

Erzurum Kongresi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58 AB Türkiye Delegasyonundan "vize muafiyeti" açıklaması - Haber
17:57 Ahlat'ta şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi - Haber
17:56 Cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:56 Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli - Haber
17:52 Mersin cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:00:53