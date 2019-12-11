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'Umudun Toprağı' TRT'ye ödül getirdi

Erzurum Kongresinin 100.yılı nedeniyle Erzurum Valiliği ile TRT'nin ortak hazırlamış olduğu "Umudun Toprağı" isimli belgesel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2019 Sedat Simavi Ödüllerinde En İyi Belgesel ödülünü aldı.

11.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:01'Umudun Toprağı' TRT'ye ödül getirdi
Kongresinin 100.yılı nedeniyle Erzurum Valiliği ile TRT'nin ortak hazırlamış olduğu "Umudun Toprağı" isimli belgesel, Gazeteciler Cemiyeti 2019 Sedat Simavi Ödüllerinde En İyi Belgesel ödülünü aldı.

Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünde TRT tarafından hazırlanan belgesel Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasının anlatılıyor. TRT ekibi tarafından yapılan "Umudun Toprağı" isimli belgesel kongreye ev sahipliği yapan Samsun, Sivas ve Amasya'nın önüne geçti.

Türk milletinin var olma mücadelesindeki kararlılığını gösterdiği ve tarihi kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" kararının sahnelendiği belgesel, birincilik veren jüri kadar izleyenlerinde büyük beğenisini topladı.

Öte yandan yapımcılığını Emine Moğul, Yönetmenliğini Fatma Neslihan Semerci'nin yaptığı belgesel aynı zamanda 7. Antakya Uluslararası Film Festivalinde de finale kaldı. - ERZURUM

Erzurum Valiliği, Türkiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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