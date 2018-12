Umudun Ve Dostluğun Hikayesi 'Esaretin Bedeli'

Esaretin Bedeli filminde ki dostlukları adeta efsaneleşen Red ve Andy karakterlerine tiyatro sahnesinde hayat verecek Kerem Alışık ve Kaan Taşaner umudu ve dostluğu eşsiz bir hikaye ile gözler önüne seriyor.

15 Aralık'ta seyirci ile buluşmanın heyecanını yaşayan oyunun başrol oyuncularından Kerem Alışık'Oyunda umudun mayalandığı, umutsuzluğun katranlaştığı bir hikaye bizleri bekliyor. Biz de oyunla ilgili umut doluyuz. Tüm hazırlıklarımız bugünlerde bitti. Bütün umudumuz yarınlarda oyunu oynayacak olmamız da…'' dedi.

Provaları tüm hızıyla devam eden, Şakir Gürzumar'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda başrolleri; Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy), İştar Gökseven (Müdür Stammas) üstlenirken, oyun 25 kişilik oyuncu kadrosuyla 15 Aralık'ta Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşacak.

OYUNUN KONUSU:

Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi suçuyla iki kez müebbet hapse çarptırılır ve Shawshank hapishanesine gönderilir.Uzun yıllarını Shawshank'te geçirmiş hapishaneye her şeyi sokabilen eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabuk pes edeceğini düşünse de, Andy Shawshank deki her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Red umutsuzluğa inanırken, Andy umuda inanıyordur.Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne sabrın, bilginin, zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de…"