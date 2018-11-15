Umudunu kestiği kayıp altın bileziğini temizlik ekipleri buldu

15 Kasım 2018 Perşembe 10:01



15 Kasım 2018 Perşembe 10:01

Umudunu kestiği kayıp altın bileziğini temizlik ekipleri bulduBelediyenin temizlik görevlileri evde altı aydır kayıp olan altın bileziği bulduİSTANBUL - Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik için gittikleri evde altı aydır kayıp olan altını buldular. Umudunu kestiği kayıp bileziğine ulaşan Cihan Mercan ise büyük sevinç yaşadı. Avcılar Ambarlı Mahallesinde ikamet eden Cihan Mercan isimli vatandaşa bir buçuk yıldır düzenli olarak evde temizlik hizmeti veren Avcılar Belediyesi Temizlik ekipleri, ev sahibinin altı aydır aradığı ve artık umudunu kaybettiği bileziğini buldu.Rutin temizlik çalışması yaparken yatak odasındaki bazanın altında bir adet altın bilezik bulduğunu belirten temizlik görevlisi Abbas Koyun, " Biz gittiğimiz evlerde her zaman bayram temizliği gibi detaylı temizlik yapıyoruz. Burada da bazanın altını temizlemek amacıyla yatağın altına eğildim. Yatağın tam ortasında altın bir bilezik buldum. Ev sahibi engelli çocuğuyla birlikte yasıyor. İkisi de eğilip doğrulamadığı için bunca zaman görememişler. Bulup kendisine teslim ettiğimde nerede kaybettiğini bile unuttuğunu söyledi ve çok mutlu oldu" dedi."Gittiğimiz evlerde bizi artık evlatları gibi görüyorlar"Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok yaslı ve engelli bireylerin yasam alanlarına temizlik hizmeti ulaştırdıklarını ifade eden Koyun, daha önce de çok kez benzer durumlarla karşılaştığını, hizmet götürdükleri ev sahipleri ile aralarında önemli bir güven bağının oluştuğunu sözlerine ekledi. Koyun, " Gittiğimiz evlerde bizi artık evlatları gibi görüyorlar, kimse bizim kapımızı çalmazken siz bizim nazımı çekiyorsunuz diyorlar. Biz sadece temizlik yapmıyoruz. Onların hal hatırlarını soruyor, uzun uzun sohbet ediyoruz. Yalnız ve kimsesiz olduğunu düşünen çok insan var. Asıl işimiz onlara yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermektir. Biz işimizle bu nedenle gurur duyuyoruz." dedi."Kimsesizlerin kimsesiyiz""Kimsesizlerin kimsesiyiz" anlayışıyla hizmet veren Avcılar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, 'Evde Temizlik' hizmeti yaslı, kimsesiz, ekonomik durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan aile veya bireylere 2017 ocak ayından beri destek olmaya devam ediyor.