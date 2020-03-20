Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan 13 maddelik Korona virüs tedbiri

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Korona virüs salgınını önlemek için aldığı 13 maddelik karar açıklandı. Kurulun aldığı karara uymayanlar her defasında olmak üzere 3 bin 150 TL, 392 TL ve iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.



Kurul, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat'ın Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi (salgın) olarak nitelendirilen Korona virüs (Covid-19) salgınından Türkiye'yi ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler kararlaştırıldı.



Kurulda, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından; Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların yayınladığı talimat ve genelgelere titizlikle uyulmasına, görev kapsamında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına ve su ve sabun kullanımı, hijyen ve dezenfeksiyon konusunda duyarlılık oluşturulmasına yönelik bilgilendirme yapılmasına karar verildi.



Lokanta ve restoranlar, kapatılacaklar kapsamı dışında



Toplantıda konuşulan maddeler şu şekilde: "Toplu yaşama alanları olan, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimler, Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı yurt, huzur evi, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri vb. yataklı kurum ve kuruluşlarda gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarınca alınmasına, resmi ve özel kuruluşlara ait konaklama tesislerinde de gerekli tedbirlerin alınmasına, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları hizmet binaları ve çevrelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına, gerekli durumlarda Antalya Büyükşehir Belediyesinin izinli biyosidal uygulayıcı firmalardan hizmet alımı ile dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesine, bu işlemlerin izinli biyosidal uygulayıcı firmalardan hizmet alabilen ilçe belediyelerince de gerçekleştirilmesine, tüm toplu taşıma (şehir içi, şehirlerarası, servis taşımacılığı gibi) araçlarının ve duraklarının dezenfeksiyon işlemlerinin takibinin ilgili belediyelerce yapılmasına, toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde kullanılmak üzere el dezenfeksiyon aletleri konulmasının tavsiye edilmesine, İçişleri Bakanlığının talimatlarına ek olarak, ilimiz genelinde iş yeri ruhsatında hangi sınıf ve türde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından olan yemek gereksinimlerinin karşılanmasının sağlanması bakımından, lokanta ve restoranların kapatılacaklar kapsamı dışında tutulmasına karar verildi"



Fırınların kafe bölümleri yasaklandı



Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca ise sosyalleşme, eğlence, vakit geçirme, spor amaçlı toplu olarak bulunulan bölümlerin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak. Aynı zamanda pastane ve fırın ruhsatlı işletmelerin kafe olarak kullanılan bölümlerin de faaliyetleri durdurulacak. Bu iş yerlerinde sadece tezgahtan satış/paket servis yapılmasına, iş yeri içerisinde veya bahçesinde masalara herhangi bir servis yapılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.



Bahsi geçen iş yerlerinin denetleme ve yetki sorumluluğunun belediye zabıta müdürlüğünde olduğu, diğer kurumların görev alanına giren konularda, kurulun aldığı kararlara aykırılıkların tespitine ilişkin denetim/ kontrol yapmak ve buna yönelik tutanak düzenlemek yetki ve sorumluluğuna sahip olduğu kaydedildi. Düzenlenen tutanaklardan adli işlemi gerektirenlerin, sorumluluk bölgesine göre ilgili kolluk birimi ve iş yerine ruhsat veren kuruma, idari işlem gerektirenlerin ise iş yerine ruhsat veren kuruma 24 saat içerisinde gönderilmesine karar verildi.



Tezgahların arası 1'er metre olacak



Diğer alınan kararlar ise şu şekilde belirlendi: "İlimiz genelinde bulunan açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetlerinin durdurulmasına, hayvan pazarlarının kapatılmasına, açık ve kapalı semt pazar yerlerinde sadece gıda satışı yapılan bölümlerin açık kalması ve satış tezgahlarının arasının en az 1'er metre olması sağlanarak, kişisel teması en aza indirecek şekilde gerekli düzenlemelerin ilgili belediyeler tarafından yapılmasına, ilimizde turistik, gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan ( yat/ tekne vb.) faaliyetlerin durdurulmasına; ayrıca, tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde ve şehirlerarasında (AVM, kültürel gezi alanları vb. lokasyonlara) yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınmasının yasaklanmasına, halihazırda hizmetleri öncelikli hale gelen kamu sağlık kuruluşlarına ihtiyaç halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca imkanlar ölçüsünde personel, araç, malzeme ve lojistik desteğin sağlanmasına, insanlara doğrudan temas etmek suretiyle hizmet vermekte olan berber, kuaför ve güzellik salonu gibi iş yerlerinde çalışanların maske ve eldiven kullanmaları, hijyen kurallarına azami özen göstermeleri hususunun ilgili meslek kuruluşlarına duyurulmasına karar verildi"



Para cezası 3 bin 150 TL



Antalya sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarda, yurt dışından gelenlerle aynı ortamda ikamet eden veya temas nedeniyle Korona virüs bulaşma ya da taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk birimlerince, "14 gün süreyle ikametgahlarından ayrılmamaları" yönünde yazılı tebligat yapılmasına, bu kişilerden ikametgahlarından ayrılmamaları yönündeki 1'inci ikaza uymayanlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari para cezası 3 bin 150 TL uygulanmasına karar verildi. Yapılacak 2'nci kontrolde ikametgahlarında bulunmadıkları tespit edilenlerin, valilikçe belirlenen yerlerde 14 gün süreyle sıhhi gözlem altına alınarak, haklarında tekrar 3 bin 150 TL para cezası uygulanması ve haklarında adli işlem yapılması kararlaştırıldı.



TCK'nın 195'inci maddesi gereğince cezalandırılacak



Kurulun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere, 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince ise 392 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'inci maddesinde yer alan "Alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmü gereğince, haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere adli makamlara bildirilecek. Ayrıca alınan kararlara uymaya işyerlerine kapatma ve ruhsat iptali işlemi uygulanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA