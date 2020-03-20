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Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan 25 maddelik korona virüs tedbiri

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak korona virüs tedbirleri kapsamında 25 maddelik bir karar aldı.

20.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:55
Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan 25 maddelik korona virüs tedbiri
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak korona virüs tedbirleri kapsamında 25 maddelik bir karar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına Vali Recep Soytürk başkanlık ederken, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Vali Yardımcısı Mesut Tabakcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Erkan Kurtaran, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Hamdemirci katıldı.

Korona virüs ile ilgili uygulanacak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlara görev ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde anlatan 25 maddelik genelge yayınlandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel

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