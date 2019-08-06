Haberler» 3. Sayfa» Haber

Umumi yerlerde özel güvenlikçilere emniyetten denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş merkezleri, gar ve otogarlarda özel güvenlik hizmetlerinin denetimini gerçekleştirdi.

06.08.2019 13:28 Umumi yerlerde özel güvenlikçilere emniyetten denetim
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş merkezleri, gar ve otogarlarda özel güvenlik hizmetlerinin denetimini gerçekleştirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirilmeye başlandı. Denetimlerde; halkın bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla alışveriş merkezlerinde, gar ve otogarlardaki özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amaçlandı.

5 Ağustos tarihinde 11 ilde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişlerince, 70 ilde ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilmeye başlanan denetimler 9 Ağustos tarihine kadar sürecek. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:14   Valilikten dolandırılmayın uyarısı
15:14   Uçuruma düşen fındık işçisi genci AFAD ekipleri kurtarıldı, oğlunu sağlıklı gören baba gözyaşlarını...
15:11   Jandarma ekiplerinin dikkati 5 hırsızı 1 saatte ele verdi
15:10   Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı : 4 ölü
15:08   Evde unuttuğu anahtarı almak isterken ikinci kattan düştü
15:06   İranlı ailenin çocuğu boğularak hayatını kaybetti
15:04   Yanlış parktan ceza yazan polise saldıran grup, biber gazı ve copla dağıtıldı...O anlar kamerada