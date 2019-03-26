Umurbey'de 'Kadınlar Kahvesi' Açıldı

Kaynak: DHA

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde belediyesi tarafından 'Umurbey Kadınlar Kahvesi' açıldı. Sadece kadınlara özel olan kahvede okey, tavla ve satranç takımı da bulunuyor.Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 170 metrekare alan üzerine 150 bin TL harcanarak yapılan 100 kişi kapasiteli Umurbey Kadınlar Kahvesi bir hafta önce hizmete açıldı. Yalnızca kadınların gidebildiği kahvede, kadın garsonlar hizmet ediyor. Haftanın 7 günü, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olan kahvede, kadınlar çaylarını yudumlarken, okey, tavla ve satranç oynayarak zaman geçiriyor. Doğum günü, tanıtım toplantısı, özel günler ve grup toplantılarının yapılabildiği kadınlar kahvesinde, Bilgi Evi'nde hazırlanan el işi ürünler de sergileniyor.'CANIM SIKILDI DİYEN, GELSİN BUYURSUN'Umurbeyli bütün kadınları kahveye davet eden kahve çalışanı Hasibe Doğan, "Evde canı sıkılan, altın günü yapmak isteyen, doğum günü kutlamak isteyen kadınlarımıza kahvemiz açıktır. Kahvemizde içeceklerimiz de mevcut. İlerleyen dönemde burada kahvaltı da verilecek. Tavla ve okey takımımız var, oynuyoruz. Günlerimiz güzel geçiyor. Kahvemize, canım sıkıldı diyen gelsin, buyursun" dedi. Kahvehane müdavimlerinden Ayfer Kartal (29) ise, "Çocuklarımızla akşamları kahveye çay kahve içmeye geliyoruz. Doğum günlerimizi kutluyoruz. Arkadaşlarımızla gün yapıyoruz. Arkadaşlarla tavla ve okey oynayarak eğlenceli dakikalar geçiriyoruz" diye konuştu.'GÜZEL BİR İLGİ VAR'Umurbey'in en güzel yerlerinde, deniz manzaralı ve ferah bir ortam içinde kadınlar kahvesini hizmete açtıklarını belirten Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş da, "Bu kahvede kadınlarımız rahatça muhabbetlerini yapabilecekler. Doğum günlerini kutlayabilecekler. Özel günlerde bu kahvede sohbet edip, oyun oynayıp, vakit geçirebilecekler. Ayrıca kadınlarımızın hazırladıkları el işi ürünleri de kahvede sergileyebilecekler. Herkesin beğenisini aldı. Güzel bir ilgi var. Umurbeyli kadınlarımızın bu kahvede zaman geçirmesi bizi de mutlu ediyor" dedi.- Çanakkale