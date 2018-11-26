Umurbey'de Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:12



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:12

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu'nun birlikte düzenlediği Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine katıldı.75. Yıl Sosyal Tesislerinde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri protokol üyelerinin yanı sıra öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda velinin katılımıyla gerçekleşti.Etkinlikte Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiir ve kompozisyonların ardından sahneledikleri mini tiyatro ve müzikal gösterisi büyük beğeni topladı.Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından takdim edildi.Etkinlik, her iki okul öğretmenlerine Başkan Yavaş ve protokol üyeleri tarafından hediyelerinin sunulmasının ardından sona erdi. - ÇANAKKALE