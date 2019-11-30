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Umurlu Mahallesi, yeni muhtarlık ofisine kavuştu

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Umurlu Mahallesi'ne Mahalle Muhtarı Soner Afşar ve vatandaşın talebi üzerine yeni muhtarlık ofisi tahsis etti.

30.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:41Umurlu Mahallesi, yeni muhtarlık ofisine kavuştu
Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Mahallesi'ne Mahalle Muhtarı Soner Afşar ve vatandaşın talebi üzerine yeni muhtarlık ofisi tahsis etti.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Umurlu Mahallesi muhtarlık ofisi düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Gerçekleşen törende konuşan Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar, "Hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay'a mahallemize hizmet ofisini kazandırdığı için burada bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Sevgili Umurlu halkı, bu açılışı bir başlangıç olarak görmenizi istiyorum. Bu gelecek beş yıl içerisinde Umurlu'ya neler yapacağımızı göreceksiniz. Muhtarlık ofisimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Her türlü hizmetleri sizlere vermeye devam edeceğiz. Bu yıl devraldığımız bütçe ile elimizden gelen projeleri yapıyoruz. Süt projemizin Umurlu Mahallesi'nde haftaya hizmete başlayacağının müjdesini vermek isterim. Yeni binamız hayırlı olsun" dedi.

Umurlu Mahallesi'nde düzenlenen törene Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Meclis Üyeleri, diğer mahallelerin Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Umurlu, Güncel

Kaynak: İHA

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