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Umut Açıkgöz'den yeni single

Zengin repertuara sahip sahne performansı ve kendine has yorumu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç şarkıcı Umut Açıkgöz, yeni single çalışması "Sevdamı Uyuttum" ile dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
Umut Açıkgöz'den yeni single

Her hafta canlı yayın televizyon performansları ile beğeni toplayan Umut Açıkgöz sözü ve bestesi Hüsniye Kaya, aranjesi Celil Yavuz imzası taşıyan yeni şarkısı "Sevdamı Uyuttum" için kamera karşısına geçti. 1 Nisan Çarşamba günü Azka Müzik etiketiyle Azka Müzik Youtube Kanalı ve dijital platformlarda yayınlanacak olan şarkısını Emrah Özbilen yönetmenliğinde Mart ayı başında çektiği muhteşem kliple taçlandıran Açıkgöz kariyerine yepyeni bir soluk getirecek.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Hüsniye Kaya, Magazin

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