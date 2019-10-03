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Umut Akyürek, rap camiasına seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

Umut Akyürek son zamanlarda popüler olan Ezhel, Norm Ender ve Ben Fero gibi rapçiler hakkında sert konuşarak, "Tarzınızı değiştirin. Siz abilerisiniz onların. İlerinin babalarısınız. Elinizi vicdanınıza koyun" ifadelerini kullandı.

03.10.2019 22:37

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, Ben Fero, Norm Ender ve Ezhel'e uyarıda bulundu. Rapçilerin gençlere kötü örnek olduğu söyleyen Akyürek, "Linç edileceğim ama söylemek zorundayım" sözleriyle rapçilere seslendi.

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Son zamanlarda popüler olan Ezhel, Norm Ender ve Ben Fero gibi rapçiler hakkında "Linç edileceğim ama bir genç kız annesi olarak söylemek zorundayım" diyen Akyürek, "Bu kadar sorumsuz, bu kadar başıboş olmamalı bu kardeşlerim. Sırf popülerlik uğruna, şöhret uğruna kötü örnek olmayın. Bunun vebali çok büyük. Bu evlatların gelecekleri biraz da sizlerin verdiği mesajlara bağlı." ifadelerini kullandı. Akyürek rapçilere, "Tarzınızı değiştirin. Siz abilerisiniz onların. İlerinin babalarısınız. Elinizi vicdanınıza koyun" çağrısında bulundu.

Umut Akyürek, rap camiasına seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

Umut Akyürek, ben fero, Ezhel, Magazin

YORUMLAR(3)
0131:cok basitsiniz hanimefendi. . . silikonunuz isportami. . . ! siritiyor. . .
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TUPAC:Haklılık payı var kesinlikle. Eskilerden Ceza ve Sagopa gibi üstad isimlere bakarsak asıl Rapi göreceksniz. Autotunesiz eski rapleri özledim.
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ŞARKICI MI:Başka bişeye benziyor
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