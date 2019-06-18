18.06.2019 19:47
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Umut Bozok Lorient'da

Umut Bozok Lorient

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u kadrosuna kattı.

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki santraforun transferi konusunda Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Nimes ile anlaşmaya varıldı. Fransa doğumlu Türk oyuncu Umut ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut'un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.
Nimes'in Ligue 1'e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2'nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.
Kaynak: AA
Futbol, Fransa, Umut Bozok, Lorient, Spor

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