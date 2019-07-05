05.07.2019 18:47
Haberler» Spor» Haber

Umut Bulut bir yıl daha Kayserispor'da

Umut Bulut bir yıl daha Kayserispor

İstikbal Mobilya Kayserispor, 36 yaşındaki milli oyuncu Umut Bulut ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 36 yaşındaki milli oyuncu Umut Bulut ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut'un sözleşmesini bir yıllığına uzattı. Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbol takımımızın kaptanı başarılı oyuncu Umut Bulut ile 1 yılık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza başarılar dileriz."


Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Umut Bulut, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:31   Yeni Malatyaspor'un genç transferi Özdemir, Bolu kampına katıldı
19:30   Aytaç Kara'dan Bursaspor'a veda mesajı
19:29   2019 Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası
19:24   Ayvalıkgücü Belediyespor'da "Taş" dönemi
19:24   Cyle Larin, Zulte Waregem'e kiralandı
19:24   Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı
19:16   Yalçın Kılınç: "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"